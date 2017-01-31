Türk Şekerli Mamüller Sektörü 2017 İhracatında Hedef Büyüttü

Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu (ŞTG) Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, "Türkiye ihracatında 2017 yılı için negatif rüzgarlar estirilmeye çalışılsa da, bizim sektörümüz ihracatta yüzde 15 artış hedefi koymuştur. ISM fuarı ile de bu hedefin startını vermiş bulunuyoruz." dedi.



Almanya'nın Köln kentinde devam eden 47. Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nda (ISM), AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kadiroğlu, Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu'nun kurulduğu günden bu güne, kısa sürede büyük yol kat ettiğini söyledi.



Kadiroğlu açıklamasında, "Kurulduğumuz 2012 yılında 960 milyon dolar olan ihracatımız 2016 sonu itibarıyla 2 milyar 250 milyon dolar. 5 yıl süresince hem ihracat farkındalığı olsun hem ürün farkındalığı olsun hem pazar çeşitliliği farkındalığı olsun tanıtım grubunun ciddi anlamda faydasını ve desteğini gördük." dedi.



2017 yılında da sürekli sahada olacaklarını ve güzel projeleri olduğunu aktaran Kadiroğlu, "Özellikle 2016 yılında yapmış olduğumuz alım heyetleri çok ciddi taleple karşılandı. Yılbaşı günü Çin'den gelen ve 24 firmayı temsil eden 40 kişilik alım heyetinin gerçekleştirdiği 700 somut iş görüşmesi siparişlerimize ve ihracatımıza pozitif anlamda direkt yansıdı. 2017 yılında bizler bölgelere giderek, sahaya inerek, bizzat ayaklarına giderek ihracatımızı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Kadiroğlu, 2017 yılında sektör olarak ihracat hedeflerini artırmayı planladıklarını kaydederek şunları söyledi:



"Şekerleme sektörü krizlerden en son etkilenip ilk çıkan sektördür. Türkiye ihracatında 2017 yılı için negatif rüzgarlar estirilmeye çalışılsa da bizim sektörümüz ihracatta yüzde 15 artış hedefi koymuştur. Bu yüzde 15 hedefini sadece koymakla kalmayıp bütçe ve faaliyet çalışmalarımızı da yapmış bulunuyoruz. ISM fuarı ile de bu hedefin startını vermiş bulunuyoruz. Bu fuarın iyi geçeceği, verimli geçeceği, yıla da pozitif yansıyacağı noktasında üyelerimiz hemfikir."