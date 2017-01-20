Türk Sağlık-Sen Başkanı Kahveci: Üyelerimiz En Sağlıklı Kararı Verir

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Ülke için en sağlıklı karar ne ise üyelerimiz onu değerlendirir, o kararı verirler diye düşünüyorum" dedi.



Önder Kahveci, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye Kamu Sen'in milli bir kuruluş ve sivil toplum örgütü olduğunu söyleyen Kahveci, "Bu milletin birliği, beraberliği, devletimizin bekası bizim için çok önemli değerler. Onun için şehit ailelerimizi, şehitlerimizi biz her imkan buldukça yad ediyoruz, ailelerini ziyaret ediyoruz, onları yalnız bırakmıyoruz" dedi.



Gazetecilerin sorusu üzerine Anayasa değişikliği teklifine ilişkin de görüşlerini aktaran Kahveci şöyle dedi:



"Biz sendikayız, biz sivil toplum örgütüyüz. Zaman zaman ülke gündemiyle ilgili yaşanan konularla ilgili Türkiye kamuoyuna görüşlerimizi ifade ediyoruz. Şuan itibariyle Anayasa değişikliği Türkiye'de uzunca süredir tartışılıyor. TBMM'de de görüşmelerin son aşamasına gelindi. Milletin iradesine başvurulduğu süreç içerisinde bu konuyla ilgili Türkiye Kamu- Sen olarak bir şeyler söyleriz. Şu anda referandum sürecine dahil olmuş değil Anayasa değişikliği. İnşallah Meclis'ten geçtikten sonra da bu konuyla ilgili Türkiye Kamu-Sen de üyeler adına kurum adına bir şeyler ifade eder. Bizim Sağlık Sen'in 100 bin üyesi var. Türkiye Kamu-Sen'in 430 bin üyesi var. Farklı dünya görüşüne sahip insanlar var neticede burada. Farklı siyasi düşünceye sahip insanlar var. O insanlarımız düşünüp kararını verecektir, hepsi eğitimli insanlar. Ülke için en sağlıklı karar ne ise üyelerimiz onu değerlendirir, o kararı verirler diye düşünüyorum."



- Zonguldak