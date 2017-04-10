Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Her bir polis kardeşimiz cesur ve kararlı bir şekilde Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte teröristlerin inlerine yaz kış demeden giriyorlar, teker teker temizliyorlar." dedi.



Elvan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Mersin Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, can ve mal güvenliğini sağlayan, vatandaşların sevgisini, güvenini kazanmış polis teşkilatıyla gurur duyduklarını söyledi.



Son günlerde, özellikle 15 Temmuz'da polis teşkilatının, emniyet mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti devletini, rejimi, demokrasiyi korumak adına büyük bir fedakarlık yaptığını belirten Elvan, "Birlik beraberlik içerisinde inanılmaz bir çaba sarf ettiklerini ve bu noktada da ülkemizin önünün açıldığını hep birlikte gördük. Biz gerçekten her bir polis kardeşimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun." dedi.



Bir ülkede can ve mal emniyeti yoksa o ülkede huzurdan bahsetmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:



"Huzurun olmadığı, can ve mal emniyetinin olmadığı bir ülkede de gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden, üretimden ve ihracattan da bahsetmem mümkün değildir. Bütün polis teşkilatımız son derece modern ve dünyanın güçlü polis teşkilatları arasında yer alan bir teşkilatımızdır. Fedakarlık, vatan sevgisi, devlet, millet sevgisi, ay yıldızlı bayrak sevgisi doruk noktasında olan bu kardeşlerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yine 172 yıldan beri bu ülke uğruna şehit olmuş polis kardeşlerimizin her birine Allah'tan rahmet diliyorum."



Elvan, Mersin'de şehit Ömer Halisdemir'in adını yaşatmak için bir okula isminin verildiğini, bu şekilde şehitleri yaşatmak istediklerini bildirdi.



"Terörü tamamıyla kurutacağız"



Adalet, özgürlük ve güvenlik dengesinin çok önemli olduğuna değinen Elvan, güvenliğin bulunmadığı bir yerde temel hak ve hürriyetlerden, özgürlüklerden bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı.



Terör örgütlerine yönelik emniyet mensuplarının inanılmaz bir gayretinin olduğunu dile getiren Elvan, şöyle devam etti:



"Her bir polis kardeşimiz cesur ve kararlı bir şekilde silahlı kuvvetlerimizle birlikte, askerlerimiz subaylarımızla birlikte o teröristlerin inlerine yaz kış demeden, gece gündüz demeden giriyorlar, teker teker temizliyorlar. Allah'ın izniyle FETÖ'yü de bölücü PKK terör örgütünü de DEAŞ'ını da diğer terör örgütlerinin de bu ülkeden kökünü kazıyacağız. Bu konuda da kararlıyız. Biz hem polis teşkilatımıza hem de silahlı kuvvetlerimize bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle önemli bir gelişme sağladık. Önemli bir aşama katettik. Kısa bir süre içerisinde de inşallah terörü tamamıyla kurutacağız."



Elvan, bir taraftan terör örgütlerine yönelik müthiş bir mücadele sürerken diğer taraftan da uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyet teşkilatının inanılmaz bir performans sergilediğini belirterek, "Son bir kaç ayda inanılmaz başarılar elde edildi. Şundan da eminim inşallah kısa süre içerisinde Mersin'de uyuşturucu problemi de kalmayacak." diye konuştu.



- "Polis teşkilatı canla başla hizmet vermektedir"



Mersin Valisi Özdemir Çakacak da günümüzde bir devletin gücünü ve gelişmişliğini gösteren en önemli unsurların başında vatandaşların güvenliği ve kamu düzenini sağlamadaki başarının geldiğini söyledi.



Vatandaşlarının güvenlik endişesi taşımadan yaşamını huzur içerisinde sürdürmesi ve geleceğe güvenle bakmasının bir devleti güçlü kılan en temel unsurların başında geldiğini aktaran Çakacak, şöyle konuştu:



"Bu kamusal hizmetin önemli bir parçası olan Türk polis teşkilatımız 172 yıldır içinde bulunduğu koşulların zorluğuna aldırmadan üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir. Polis teşkilatımız kurulduğu günden beri milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet vermektedir. Polis teşkilatımızın bundan sonrada kendisine verilen görevi yerine getirmede aynı özveriyi göstereceğine ve başarılı çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyoruz."



Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise polis teşkilatının toplumda huzuru ve düzeni sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenini korumak, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesini sağlamak gibi çok önemli ve hayati görevler üstlendiğine işaret ederek, "Polis teşkilatı bu gayeyle de çağdaş ülkelerin kullandığı araç, gereç ve yöntemleri kullanarak hukuk çerçevesinde yasaların kendisine verdiği yetki ve sorumluluğun bilincinde cesaret ve fedakarlıkla gece gündüz demeden görevlerini yapmakta, devletin bekası milletin huzur ve güveni için gerektiğinde canın feda etmekten çekinmemektedir." diye konuşu.



Programda, şiir, resim ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Elvan ve protokol üyeleri tarafından verildi.



Bakan Elvan, resim dalında mansiyon ödülü alan down sendromlu öğrenci Ayla Sökemen'le yakından ilgilenerek, başarısından dolayı kutladı.