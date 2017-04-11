Sındırgı'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yıl dönümü kapsamında minik öğrenciler polislerle kahvaltı yaptı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kahvaltıya, Kaymakam Ercan Ateş, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve çok sayıda 1. sınıf öğrencisi katıldı.



İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak eşliğinde bina içini gezen öğrenciler, polis ağabey ve ablalarına merak ettikleri soruları sordu.



Yavaş, polis teşkilatının çok saygın bir kurum olduğunu belirtti. Özelikle 15 Temmuz'da üstlerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını ifade eden Yavaş, "Miniklerimize bu yaşta polis sevgisi aşılanması vatanımızın birliği ve bütünlüğü açısından çok önemli. Onlar da ileride büyüklerini örnek alıp vatanlarına sahip çıkacaktır." dedi.



Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.