Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluş 172. yıl dönümü Akyurt ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, polisin toplumun huzur ve güvenliğini sağlamasının yanında, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminde canını ortaya koyarak ülkesine bağlılığının gösterdiğini söyledi.



Akyurt Kaymakamı Osman Altın da ilçede asayiş olayların azaldığına dikkati çekerek, "Bu da polisimizin yeterli imkanları bulamamasına rağmen nasıl bir özveri ile çalıştığını gösteriyor. İlçe Emniyet Müdürümüze ve tüm polislerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından öğrenciler, polise yazdıkları mektupları okudu.



Daha sonra Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Akyurt belediyesi tarafından alınan hizmet otomobilinin anahtarını Emniyet Müdürü Özkan Demirağ'a verdi.



Türk Polis Teşkilatının kuruluş 172. yıl dönümü kutlamalarına polis lokalinde düzenlenen kokteylle devam edildi.