Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.



İlçe meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başlayan kutlama programı İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam etti.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Demir, Belediye Başkanı Mehmet İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne tebrik ziyaretinde bulundu.



İlçede bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler de İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.