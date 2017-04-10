Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü, Kütahya merkez Hisacık ilçesinde etkinliklerle kutlandı.



Kütahya Valiliği önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Çevik ve İl Emniyet Müdürlüğü birim müdürleri, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.



Daha sonra şehitlikte düzenlenen programda konuşan Çevik, Polis Teşkilatının 172. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.



Teşkilatın kurulduğunu günden bu yana teşkilat mensuplarının devlet ve millete hizmet ettiğini hatırlatan Çevik, şunları kaydetti:



"Teşkilat mensuplarımız aziz milletimize ve devletimize hizmet etmekten bir dakika geri durmamış ve bunu kendine görev sayarak mesai mefhumu gütmeden çalışmıştır. Devletimiz devam ve daim olduğu müddetçe aynı şevk ve heyecanla bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Halkımız bize itimat ettikçe en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Fedakar ve cefakar mesai arkadaşlarım bu görevlerini yerine getirirken zerre kadar gocunmuyorlar. Buradan bütün mesai arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum."



Kur'an- Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.





Çevik, kutlamalar kapsamında Polisevinde tebrikleri kabul etti.



Hisarcık



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hisarcık ilçesinde de tören düzenlendi.



Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, törende yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatının devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını bile feda etmekten çekinmediğini belirtti.



Daha sonra, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Anaokulunun ziyaret edildiği programda, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.