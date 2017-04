Türk Öğrencilerin Robot Başarısı

SON yıllarda eğitimde özellikle okullarındaki robotik çalışmaları ile ön plana çıkan Bahçeşehir Koleji'nin üç ayrı lisesi ABD'nin Houston kentinde yapılan üç ayrı kategoride katıldıkları Robotik yarışmalarından aldıkları ödüllerle bu akşam İstanbul'a döndüler.



Dünyanın en önemli robot yarışmalarından olan FIRST Roboticks Competition'da ikincilik ödülünü kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı, Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Androit Androids takımı, Bahçeşehir Koleji Edirne Lisesi öğrencileri akşam saatlerinde ABD'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiler.



THY'ye ait bir uçakla Amsterdam aktarmalı olarak bugün saat 17.00'de gelen Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi robotik takımı öğrencilerinden Emir Özakbaş bir çok elemelerden geçtikten sonra dünya şampiyonasına katılma hakkını aldıklarını ve burada da 600'den fazla okul arasında 22. olduklarını söyledi.



Houston'dan direk gelen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri ise dünyanın en önemli robot yarışmalarından olan FIRST Roboticks Competition'da ikincilik ödülünü kazandıklarını belirttiler. Okul müdürü Tolga Yıldız, "Dünya'da ki en önemli robotik turnuvası ve üç büyük ödül veriliyor. Bunlardan biri ABD, biri Avustralya ve biri de ülkemize geldi. Türk çocuğunu fırsat verildiğinde onlarda yapabiliyorlar. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Daha da iyilerini yapmaya muktediriz"dedi.



Bahçeşehir Koleji Edirne Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Odrinias takımı adına konuşan reber öğretmen Melike Gürer Pamukçu'da öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi.



Her üç okulun öğrencilerini Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda okul arkadaşı alkışlar, çiçekler ve Legolardan yapılı küçük bir robot eşliğinde coşkuyla karşıladılar.



