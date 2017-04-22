Türk Muhabirin Nedved'le Röportajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Juventus'un Monaco ile eşleşmesinden sonra muhabirinin Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved'e İtalyanca olarak 'Kura hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusu sosyal medyada olay oldu.

Röportaja İtalyanca başlayan muhabir konuşmakta zorlanınca İngilizce devam etti. Nedved ise İtalyanca cevap vermeyi tercih etti.