Türk Metal Sendikası; 2017 Mess Sözleşmesi Kıdeme Dayalı Olacak

BURSA'da konuşan Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "2017 MESS Sözleşmesi kıdeme dayalı olacak. Bu ilke, bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kadar net, bu kadar açık" dedi.



Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'da, Emek Şubesi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kavlak, Bursa-Ankara Karayolu'nda geçen Mart ayında meydana gelen ve 7 kadın işcinin ölümü 39'unun ise yaralandığı kaza sonrası, Bursa'ya yüreğinde bir sızıyla geldiğini söyledi.



Kazada yaşamlarını yitiren 7 kadın işcinin çocuklarına 7 ev aldıklarını bunları önümüzdeki günlerde çocuklarına vereceklerini söyleyen Kavlak, "Tapuları ölen 7 ayrı işci kardeşimizin çocuklarının adına yapacağız. Çocuklar 25 yaşına gelene kadar bu evleri kiraya verebilecek. Sonrasında kendileri karar verecekler. Yani ele güne muhtaç olmayacaklar" dedi.



Konuşmasında, özellikle kurumsal iş yerlerindeki, bürokratik tip sendikacılığı hastalığının şubelerine sıçramasını fark edemediklerini, artan üye sayılarına rağmen mevcut şube sayısının aynı kalması nedeniyle, profesyonellerin iş yükünün çok arttığını ve bunu geç fark ettiklerini belirten Kavlak, Oyak Renault Fabrikası'nda, üye ile şube arasına mesafe girdiğini, iletişimin koptuğunu, sorunlarla ilgilenilmediğini geç fark ettiklerini söyledi. Kavlak, "ama bakın, farkettiğimiz anda gereğini yerine getirdik. Anında cevap verdik ve düzeltmeye gittik" dedi.



"2017 MESS SÖZLEŞMESİ KIDEME DAYALI OLACAK"



Sendika olarak önlerinde 2017 MESS Grup Sözleşmesi olduğunu anımsatan Kavlak, "Planlarımızı, projelerimizi ona göre yapmalıyız. Aslında yapmaya da başladık. 'Bosch taban olacak' dedik. Sözümüzü tuttuk. İmzaladığımız her sözleşmede Bosch sözleşmesi taban oldu. Bu taban artık bize yeter mi? Yetmez mi? Ne olması gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Önce 8 bölgede geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceğiz. Sonra beklenti anketi yapacağız. Daha tarafsız olması için hizmet satın alacağız, dışarıdan bir şirkete yaptıracağız. Orada herkes, eteğindeki taşı dökecek. Açık açık tartışacağız, konuşacağız ama sonunda kol kola çıkacağız. O taslak bizim olacak, hepimizin olacak. O taslak bizim namusumuz olacak. O taslağa, namusumuz gibi sahip çıkacağız" diye konuştu.



Kavlak, bu sözleşmenin, ne olursa olsun kıdeme dayalı bir sözleşme olacağını vurgulayarak, "Bu kadar net, bu kadar açık. 2017 MESS Sözleşmesi kıdeme dayalı olacak. Bu ilke, bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kadar net, bu kadar açık. Madem kıdemli işçinin emeği senin için değerli, o zaman o emeğin tam karşılığını vereceksin" ifadelerini kullandı.



- Bursa