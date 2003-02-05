Türk Metal Kırıkkalespor-Kemerspor 2003: 2-5





STAT: Başpınar



HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Oğuz Yılmaz (xxx), Hasan Okan Baykan (xxx)



TÜRK METAL KIRIKKALESPOR: Enes (x)- Selahattin (xx), Şervan (xx), Veysi (x) (Dk.46 Batuhan xx), Engin (x), Buğra (x) (Dk.65 İbrahim x), Muhammet (xx), Furkan x), Lokman (x), Uğur (xx), Serdar (x)



KEMERSPOR 2003: Hüseyin (xxx)- Ufuk (xx), Suat (xx), Sergen (xxx), Burak (x) (Dk.25 Deniz xxx), Zekeriya (xx), Tahir (xxx) (Dk.79 Cerem xx), Akın (xx), Ahmet (xx), Umut (xxx), Volkan (xxx),



GOLLER: Dk.2 ve 32 Umut, Dk.47 Tahir, Dk.62 Deniz, Dk.86 Cerem (Kemerspor 2003) Dk.65 Batuhan, Dk.68 Uğur (Türk Metal Kırıkkalespor)



SARI KART: Engin, Veysi (Türk Metal Kırıkkalespor)



ÜÇÜNCÜ Lig 2nci Grup'ta küme düşmesi 2 hafta önce kesinleşen Türk Metal Kırıkkalespor, saha ve seyircisin önünde oynadığı maçta Kemerspor 2003 karşısında da tutunamadı: 2-5



İdeal 11'inden yoksun genç kadrosu ile sahaya çıkan ev sahibi kırmızı siyahlı ekip, Kemerspor karşısında istediği futbolu sahaya yansıtamadı ve maçtan 5-2 mağlup ayrılan takım oldu. Konuk ekibin golleri ilk yarıda Umut'un 2, ikinci yarıda Tahir, Cengiz ve Cerem'den, ev sahibi Kırıkkale'nin golleri ise Batuhan ve Uğur'dan geldi.



- Kırıkkale