Türk Kozmetik Şirketini Fransızlar Alıyor

Merkezi Fransa'da bulunan Sephora Kozmetik, Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Ticaret AŞ'yi devralmak için Rekabet Kuruluna başvurdu.



Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.



Buna göre, Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Ticaret AŞ'nin, Sephora Kozmetik AŞ tarafından devralınması için Kurula başvuruldu.



Sephora'nın 33 ülkede 2 bin 300 mağazası bulunuyor.