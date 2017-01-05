Türk Kızılayı'nın Kan Bağışı Çağrısına Destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarındaki düşüş nedeniyle yaptığı çağrıya, Karaköprü Belediyesi destek verdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediye personeli ile birlikte kampanyaya destek amacıyla kan bağışında bulundu.



Baydilli, bugün verdikleri kanın yarın kendilerine de lazım olabileceğini belirterek, herkesin kampanyaya destek vermesini istedi.



Kan ihtiyacına işaret eden Baydilli, şunları kaydetti:



"Kan stoklarında eksiklik olduğu çağrısının ardından Belediye olarak böyle bir bağış kampanyası başlattık. Başta ben olmak üzere tüm personelimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Karaköprü Belediyesi olarak artık her 3 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz. Bununla da kalmayıp Kırsal Mahallemizdeki muhtarlarımızla da görüşerek kan bağışını kırsala da yaymayı planlıyoruz."