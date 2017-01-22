Turizmciler Zirvede Buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu, üyeleri ile zirvede buluşarak Bursa'daki özel bir hastaneyle sağlık anlaşması imzaladı.



Zirve Kafe'de bir araya gelen turizm acente yetkilileri, turizmin sıkıntılarını masaya yatırdı. TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu, özel hastaneyle imzaladığı protokolle, acente firmalarının getirdiği müşterilerine sağlık güvencesi sağladı. Üye olan turizm acenteleri ve müşterilerin başına gelebilecek sağlık sorununda hastane tarafından indirim sağlanarak tedavi olabileceklerini ifade eden TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, "Amacımız sömestr tatili başlangıcında acentelerimizle Bursa'nın turizm sıkıntılarına çözüm bulmak. Ama 2 senedir kan kaybeden turizm sektörü, şu an bitme noktasına geldi. Yurt dışından turist gelmediği gibi yurt içinden de Bursa'ya gelen turist sayısı azaldı. Yaptığımız anlaşmalar ve kampanyalarla bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Bugün de öyle bir anlaşmaya imza attık" diye konuştu.



Hastane yöneticileri ise, TÜRSAB üyesi acente çalışanları ve getirdiği turistlerin de olası bir sağlık sıkıntısında indirimli olarak Bursa Özel Medicabil Hastanesi'nden faydalanabileceklerini söyledi. - BURSA