Turizm Haftası Etkinlikleri
Samsun Valisi İbrahim Şahin, Bafra ilçesinde düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katıldı.
Samsun Valisi İbrahim Şahin, Bafra ilçesinde düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katıldı.
Vali Şahin, Turizm Haftası nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi konferans salonundaki etkinliğe katıldı.
Burada bir konuşma yapan Şahin, Amasya'ya yabancı turistlerin gösterdiği ilgiden bahsederek "Malezya'dan, Endonezya'dan, Tayland'dan, Tayvan'dan, uzakdoğudan, Amerika'dan bir yığın turist geliyor. Ama ben Samsun'da onun onda biri kadar ancak turist görüyorum, Çoğu zaman da göremiyorum. Burada tabiki Samsun'un tarihi dokusunu koruma kültürünün yerleşmemesinden kaynaklanıyor olabilir." dedi.
Samsun'a daha çok turist çekebilmek için çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Bunun mücadelesini veren, kültür turizm Müdürlüğü var, valilik var. Kuş Cenneti gibi bir varlığı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Onun için de orayı keşfettiğim andan itibaren dedim ki, 'iyiki burası bakir kalmış.' Başkaları buraya el atsaydı üzülürdüm. En azından şimdi kendi inisiyatifimiz dahilinde elden geçirebiliyoruz. Bir takım şeyler yapılacaksa da daha tertipli daha düzenli şeyler yapılabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Şahin, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile ilgili tanıtım çalışmalarına hız verilmesi gerektiğine de işaret ederek, bu çalışmalara turizm fakültesi öğrencilerinin de destek verebileceğini belirtti.
Konuşmanın ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konservatuvar bölümü öğrencileri bir konser verdi.
Etkinliğin sonunda Bafra Umut Derneği "Bafra" konulu fotoğraf sergisi gezildi.
Programa Vali Şahin'in yanı sıra Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı.