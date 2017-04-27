İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından, 41. Turizm Haftası etkinliklerinin kapanış ve ödül töreni yapıldı.



Bir restoranda düzenlenen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, 41. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında katkılarından dolayı Vali Musa Işın'a teşekkür ettiğini belirtti.



Konuşmaların ardından "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kompozisyon, resim ve şiir dalında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Öte yandan etkinlikler kapsamından Evdale Zeynike Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Fehmi Atmaca'ya da katkılarından dolayı plaket takdim edildi.



Ayrıca çeşitli okullarda konferanslar veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı Yusuf Çetin ve AİÇÜ Öğretim Görevlisi Faruk Kaya ile Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Hanefi İspirli'ye plaket takdim edildi.



Programa, Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Turan, Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ile gazeteciler katıldı.