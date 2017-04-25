Havza'da olumsuz hafta şartları nedeniyle ertelenen Turizm Haftası etkinlikleri yapıldı.



Belediye Başkanı Murat İkiz, Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, dünyada turizmin öneminin giderek arttığını söyledi.



Günümüzde büyük boyutlara ulaşan turizmin Havza'da da etkisini göstermeye başladığını dile getiren İkiz, "Kılavuz Ormanı'nda yaklaşık 60 dönümlük arazinin tahsisi konusunda sona gelindi. Umarım kısa sürede burada yapılacak termal uygulama tesisini ilçemize kazandırırız." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de ilçede yapılacak tesisin eğitim kalitesini artıracağını belirterek, "Teknik eğitim konusunda kendimizi daha fazla geliştirmeliyiz. Uygulama oteli ilçemizde hem eğitim kalitesini artıracak hem de ilçemize katkı sağlayacak." diye konuştu.



Halk oyunları gösterilerinin ardından mezun olacak öğrencilerin aşçılık yemini etti. Etkinliğin sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa İlçe Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Murat Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile diğer davetliler katıldı.