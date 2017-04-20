Görele'de Turizm Haftası nedeniyle 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri program düzenledi.





Görele Kemençe ve Kültür Evi bahçesinde düzenlenen etkinlikte kemençenin yapımı, yöresel halk oyunları ile yöresel yemekler tanıtıldı.





İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal güzelliği, tarihi birikimi, kültürel varlıkları, denizi, camileri, tabiat güzelliğiyle dünyada önemli turizm yerlerinden biri olduğunu söyledi.



Türkiye'ye gelen turist sayısı bakımından dünyada 6. turizm geliri sıralaması ile 9. sırada yer aldığını belirten Kaymakam Ermiş şöyle devam etti:



"Ülkemizde kıyı turizmine yakın bir yapı vardı, son zamanlarda turizm çeşitlendirmelerine yöneldik. Turizm ağımız artık gün geçtikçe artmaktadır. Karadeniz Bölgesi de yayla turizmi açısından son derece elverişlidir. Yakın zamana kadar ülkemizde kış turizminde sadece Uludağ varken, bugün yaklaşık 30 noktada kayak turizmi icra edilmektedir.



Turizm bir taraftan bacasız fabrika olarak adlandırılır. Çünkü hizmet sektörü ağırlıklıdır. İstihdam sağlar. Dış ticaret açısından stratejik öneme sahiptir. Bizler de ilçemizde turizm geliştirecek yatırımlar yapmalıyız. Mesela ilçeye kazandırılan Kemençe Kültür Parkımız turizm açısından önemli bir yer almıştır."



Etkinlikte Görele Belediye Başkan Yardımcısı Halil Ekiz, İlçe Emniyet Müdürü Nazım Şahin, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Tamer Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede'de hazır bulundu.