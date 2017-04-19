Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ve turizm sektör temsilcilerini makamında kabul etti.



Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri hakkında Vali Pekmez'e bilgi verdi.



Pekmez, yaptığı konuşmada, Aksaray'ın Kapadokya bölgesinde her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği önemli turizm merkezleri arasında bulunduğunu söyledi.



Çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapan kentin inanç, kültür ve diğer tabii güzellikleri ile zengin turizm potansiyeli olduğunu belirten Vali Pekmez, Aksaray'da turizmin geliştirilmesi adına hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.



Turizmin Aksaray'da gelişmesine katkı sağlayan sektör temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Vali Pekmez, sektör temsilcilerine teşekkür etti.