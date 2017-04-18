Turgut Doğan Şahin 'Devam' Dedi

Kasımpaşalı oyuncu Turgut Doğan Şahin, Kasımpaşa'da sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı.



Sezon başında Gençlerbirliği'nden Kasımpaşa'ya transfer olan ve bu sezon lacivert-beyazlılarda 4 gol 3 asistlik bir performans sergileyen tecrübeli orta saha oyuncusu Turgut Doğan Şahin, Kasımpaşa'da sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2+1 yıllık uzattı. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de katıldı. - İSTANBUL