Tunceli'den İşlenmiş Et Ürünleri İhracatı İçin Kolları Sıvadı

FATMA ÇIRAY - Tunceli'de bir girişimci, 700 bin lirayla kurduğu tesisi, 11 yıl içinde 5 milyon liralık işletmeye dönüştürdü. Et ürünlerinin işlendiği tesis, ihracat yapmaya hazırlanıyor.



Uzun yıllar Tunceli'de proje danışmanlığı yapan Mehmet Bidav, ilde kalıcı istihdama yönelik çalışmalar yapılması gerekliliğinden yola çıkarak, et ürünleri fabrikası açmaya karar verdi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 300 bin, Kalkınma Bakanlığından da 400 bin lira destek alarak SUMA ismini verdiği et ürünleri işleme tesisini kuran Bidav, işletmesini büyüterek 5 milyon liralık tesis haline getirdi. İlin istihdamına katkı veren tesis, ihracat yapmaya hazırlanıyor.



SUMA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bidav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede terör eylemlerinin yoğun olduğu bir dönemde, birçok zorluğu aşarak bu aşamaya geldiklerini söyledi.



SUMA'nın hem anne ve babasının baş harflerini taşıdığı hem de saf, damıtılmış anlamına geldiğini vurgulayan Bidav, SUMA Yöresel Et Ürünleri Fabrikasında Türkiye standartlarının üzerinde ürün ürettiklerini ifade etti.



Bidav, 3 işçiyle başladıkları tesiste şimdi ise 14 çalışanın ve 7 ortağın olduğunu belirterek, "Et ürünlerinin işlenmesi çok pahalı bir yatırım. Biz teknolojimizi Almanya'dan getirdik. Kaliteli bir makine sistemi kurduk. Bütün hijyen sistemini yine Alman danışmanlarla çalışarak yaptık. Türkiye'nin en iyi tesislerinden birini oluşturduk. Şu anda kavurma, sucuk ve pastırma üretiyoruz. Bunların alt ürünleri de var. Bizim temel amacımız, burada çok kaliteli ürünler üretip, markalaşmak ve istihdam yaratmak. Kendi halkı için çalışan bir firma olmayı esas alıyoruz." diye konuştu.



İhracata yönelik çalışmalar yapmaya başladıklarını kaydeden Bidav, şunları söyledi:





"Bununla ilgili Erbil'de Uluslararası Gıda Fuarı'na katıldık, birtakım girişimlerde bulunduk. Amacımız, Tunceli'nin ikinci ihracatçı firması olmak. Bunu da yakında başaracağız. Burada bu tesisin yapılması sadece ürün üretmekle sınırlı kalmıyor. Biz eğer bu tesisi tam işletebilirsek burada 200'e yakın çiftliğin kurulması gerekiyor. Buna dönük çalışmalar da yapmaya başladık. Köylülerle çeşitli anlaşmalar yaptık. Onlara proje desteği veriyoruz. Devlet teşviklerinden yararlanmaları için projelerini ücretsiz hazırlıyoruz. Ürünlerini alma garantisi veriyoruz. Gerektiğinde veterinerlik, yem desteği veriyoruz. Köylere dönüşün sağlanması, köylerde istihdamın tekrardan gelişmesi, üretimin tekrardan başlaması gerekiyor. Bunun için yem bitkilerin ekilmesine de katkı sunuyoruz."





Tunceli'de de yaşanabileceğini, iş yapılabileceğini ve sürekli göç veren bir ilin bu tür yatırımlarla göç alan bir şehre dönüşebileceğini göstermeyi hedeflediklerini ifade eden Bidav, "Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Tertemiz su kaynaklarımız var. Bu avantajları kullanmak istiyoruz. 'Burada yaşanabilir' düşüncesini de halka göstermek istiyoruz. Bu projemizle buraya yatırım yapılabileceğini göstermek istiyoruz." dedi.