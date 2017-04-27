Tunceli'deki Terör Operasyonları

Tunceli'de terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 1 askerin yaralanmasına neden olan 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirilmesiyle kent genelinde son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı işbirliğinde terör örgütü PKK'ya yönelik dün akşam saatlerinde Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde operasyon başlatıldığı anımsatıldı.



Operasyon sırasında bölgede tespit edilen 8-10 kişilik terörist grubun önce savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Hava operasyonunun ardından bölgeye Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri sevk edilmiş ve teröristlerin kaçış güzergahları ATAK helikopterlerle ateş altına alınmıştır. Bugün başlayan arama tarama faaliyetinde 5 teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü anlaşılmış, hava harekatı düzenlenen bölgeden kaçmak isteyen 2 terörist ile sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada bu teröristler öldürülmüştür. Aynı bölgede toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiş olup etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ön incelemenin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Bu terörist cesetleri yapılacak ön inceleme işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecektir."



Açıklamada, Kızılmescit bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 10 savunma tipi el bombası, 86 kalaşnikof fişeği, 7 M-16 piyade tüfeği şarjörü, bir sırt çantası, 17 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 araç tipi telsiz, 2 el telsizi, 8 pil bloku, 10 elektrikli fünye, 20 şarjör kütüklüğü, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.



Aliboğazı'ndaki çatışma



Terör örgütlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de terör açısından kritik bölgeler arasında sayılan Aliboğazı bölgesinde de bugün bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı hatırlatıldı.



Çıkan ilk çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü, 1 askerin de yaralandığına işaret edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:



"Aliboğazı'nda yaralanan askerimiz Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek ameliyata alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede devam eden çatışmalarda askerimizin yaralanmasına sebep olan diğer 1 terörist de öldürülmüş, ayrıca 2'si yaralı olmak üzere 8 terörist ise teslim olmuştur."



Kentteki 2 operasyonun bilançosu



Açıklamada, kentte bu gün yürütülen her iki operasyonda toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilerek "İlimizdeki operasyonlarda toplam 9 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 2'si yaralı olmak üzere 8 terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup operasyon sonuçlarına ilişkin ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır." bilgisine yer verildi.



Valilikten Kızılmescit ve Aliboğazı'ndaki operasyonlara ilişkin daha önce yapılan açıklamada, "Kentte son 2 gündeki operasyonlarda toplamda 8 terörist ölü, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur." denilmişti.