Tunceli'deki patlamada yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı

Tunceli'de meydana gelen patlamada yaralanan 2 çocuk Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının ciddi olduğu öğrenildi



ELAZIĞ - Tunceli'de bir köyde henüz nedeni belirlenemeyen patlamada yaralanan 2 çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Olay, bugün saat: 17.00 sıralarında Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde meydana gelmişti. Köyde dere yatağından amca çocukları 6 yaşındaki A.T.K ile 12 yaşındaki R.K. oyun oynarken, henüz türü tespit edilemeyen bir patlayıcı infilak etmişti. Yaralanan amca çocukları köyden ambulanslarla alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak ciddi yaralanmaları olduğu öğrenildi.