Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli'nin cenazesi, memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde toprağa verildi.



Şehidin naaşı Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Bigadiç ilçesi Değirmenli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Bu sırada şehidin babası İbrahim, eşi Rebia, kızı Betül ve oğlu Enes Dereli gözyaşı döktü. Şehidin eşi Rebia Dereli, hasta olduğu için sedye üzerinde cenaze törenine katıldı.



Daha sonra şehidin naaşı, mahalle meydanına getirildi ve öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Değirmenli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı.