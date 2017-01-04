Tunceli'de Elektrik Kesintisi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDEŞ) İl Müdürlüğü, kentte programlı elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.



FEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6-7 ve 8 Ocak tarihlerinde TEİAŞ tarafından iletim hatlarında bakım onarım çalışması yapacağından merkeze bağlı, Demirkapı, Çılga, Başakçılar ve Çiçekli köy grupları ve bağlı mezralarına enerji verilemeyeceği belirtildi.



Açıklamada, enerji kesintilerinin 08.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedildi.