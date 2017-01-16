TÜMSİAD Gebze Şubesi Olağan Kongresi Yapıldı

TÜMSİAD Gebze Şubesi dernek merkezinde yapılan kongrede mevcut Başkan Ensar Korkmaz yeniden seçildi.

Olağan Genel Kurulda oluşturulan TÜMSİAD Gebze Şubesi Başkanı Ensar Korkmaz, Başkan Vekili Fehmi Okuyucu ve Başkan Yardımcıları Muhteren Çay,Yusuf Ekinci,Şenol Akın,Mustafa Akıncı ve Murat Selim Şadoğlu olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri listesinde Ali Kuzu Bektaş,Özgür Kerem Genç,Mustafa Ok,Ümit Çelik,Turgay Mercan,Ahmet Duvarbaşı,Murat Atacan,Eyüp Tekin,Seyfettin Işık,Selçuk İnce,Cem Çelik ve Muhammed Cihad Demirtaş yer aldı.

Genişletilmiş İstişare Toplantısı Yapıldı

Oluşturulan yeni yönetim kurulu üyeleriyle genişletilmiş istişare kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 2016 yılında yapılan faaliyetler, komisyon projelerinin değerlendirilmesi ve 2017 yılı faaliyetlerinin planlanmasının yapıldığı toplantıda, gündem maddeleri detaylı olarak ele alındı. TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz toplantıyla ilgili yaptıkları açıklamada,2016 yılında yaptıkları faaliyetleri yönetim kurulu üyeleriyle birlikte değerlendirdiklerini,aynı şekilde 2017 yılı için de yapacakları eğitim, seminer,fuar,yurt içi ve yurt dışı iş gezileri,teşvik ve desteklerin değerlendirmesi gibi birçok konunun ele alındığını anlattı. İstişare toplantısının oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Başkan Korkmaz,geçen yıl olduğu gibi 2017 yılında da üyelerimiz için yapacağımız tüm faaliyetleri oluşturulan komisyonlar bazında gün gün planlamış olduklarını, üyelerine fayda sağlayacak projelere yoğunlaştıklarını belirtti.

Genel İstişare Kurulu toplantısı, TÜMSİAD Gebze Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin beklentiler, dilek ve temennilerinin dile getirildiği bölüm ile son buldu.

