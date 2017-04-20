Tüm Hizmet İş İl Temsilciliğine Yılmaz Atandı

Tüm Hizmet İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilciliğine, Mehmet Fatih Yılmaz atandı.



Tüm Hizmet İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilciliğine, Mehmet Fatih Yılmaz atandı. Sendika Genel Başkanı Necati Oruç'un katılımıyla düzenlenen törenle atanan Yılmaz, sendikasının insanlık onuru ve haysiyetine yaraşır, yapılan işe ve üretilen emeğe uygun adil ücret alınması için çabaladığını belirterek, "Sendikamız, üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması için çalışır. Üyelerinin geleceğe güvenle bakmaları için, sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar. Devletin milli geliri arttırmak için yürüttüğü programlı çalışmalara bilimsel ve teknik yönden destek olur. Artan Milli Gelirden üyelerinin eşit pay almasını temin edebilmek amacıyla ilgili kamu birimleri ve işverenlerle ilişkiler kurar, sonuca yönelik çaba sarf eder. Çeşitli hizmet dallarında çalışmakta olan Üyelerini, sosyal adalet, iş barışı, özgürlük, sosyal güvenlik ve insan hakları konusunda desteklemeyi ilke edinir, bu ilkeler çerçevesinde toplumsal hakları gerçekleştirmeyi amaçlar" dedi.



Bu amaçlar doğrultusunda Diyarbakır'da faaliyetlerine başladıklarını anlatan Yılmaz, "Diyarbakır'daki tüm işçi kardeşlerimizin sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Bizlerde güçlü bir sendika olarak işçi kardeşlerimize tüm haklarını korumak amacı doğrultusunda onlarla birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. İşçi kardeşlerimizin sendikamıza üye olması çok kolay olup kayda girdikten sonra onların bütün hakları sendikamızın güvencesi altında olacağını beyan etmek isterim. Kardeşlerimiz web sitemiz üzerinde bulunan üyelik kısmından e-devlet şifreleriyle girip, kayıt yapabilmektedir" diye konuştu. - DİYARBAKIR