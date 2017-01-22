Tüketiciler Birliği'nden Epdy'ya Çağrı Açıklaması

Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) elektrik kesintileri ile ilgili olarak, vatandaşı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.



EPDK'nın en son doğalgazda yaptığı, tüketici lehine düzenlemenin bir benzerinin elektrik kesintileri için de yapılması gerektiğini belirten TB Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bir doğalgaz abonesi, 20, 30, 40 liralık bir borç için, doğalgazının ve elektriğinin kesilmesi ile karşı karşıya kalıyor ve çok gariptir ki, dağıtım firmaları bu kesme işlemini ya cuma akşamı ya da bayram arefesinde yapıyordu. Dolayısıyla aboneler tüm hafta sonu ya da bayram boyunca elektriksiz ve doğalgazsız kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyordu. Kaldı ki, hem doğalgaz hem de elektrik abonelerinin dağıtım firmalarında depozitoları var. 100 TL güvence bedeli olan bir abonenin, 40 TL borcundan dolayı doğalgazının kesilmesi bir zulümdür aslında. Bu zulme bir nokta konuldu. Bu, EPDK'ya teşekkür edeceğimiz bir düzenleme ama aynı düzenlemenin elektrik aboneleri için de yapılması gerekiyor" dedi.



"Elektrik aboneleri de depozito ödüyor"



Elektrik abonelerinin de depozito ya da güvence bedeli verdiğini ve bundan dolayı doğalgaz aboneleri ile aynı hakka sahip olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Buradan EPDK'ya çağrıda bulunuyoruz. Elektrik aboneleri için de aynı tutumun geçerli olması gerekir. Çünkü onların da depozitosu var ve bu depozitonun daha altında bir borç için aboneler elektriksiz bırakılabiliyor. Bunun için depozitonun belli miktarına kadarki bir tutar sınır olarak belirlenebilir. Bu borç depozitodan karşılanarak, aboneye belli bir zaman için ihtar gönderilebilir. Hem tüketiciye vakit kazandırılmış olur hem de tüketici bu dönemde elektriksiz kalmamış olur. Doğalgaz aboneleri için yapılan bu güzelliğin, elektrik aboneleri için de yapılması amacıyla EPDK'dan bir adım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ