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Tüik'ten Bilgilendirme Toplantısı
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Tüik'ten Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 2016 gelişmeleri, bu yıl için planlanan çalışmalar ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2017 sepetine ilişkin toplantı düzenlenecek.

Tüik'ten Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 2016 gelişmeleri, bu yıl için planlanan çalışmalar ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2017 sepetine ilişkin toplantı düzenlenecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantı 25 Ocak Çarşamba günü TÜİK Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bilgilendirme toplantısında geçen yıla ilişkin gelişmeler, bu yıl için planlanan çalışmalar ile TÜFE ve Yİ-ÜFE 2017 sepetine yönelik konular ele alınacak.

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