Tügva'dan "Türkiye İçin Evet" Yürüyüşü

Burdur'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü gerçekleştirildi.



Müze Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde pankart ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.



TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, bu anayasa değişikliğinin milletin lehine, menfaatine ve çıkarına olduğunu belirtti.



En başından beri TBMM'de anayasayı değiştirmeye yeterli 367 oy elde edilse bile bu değişikliği milletin takdirine sunacaklarını ifade ettiklerini dile getiren Petek, şöyle devam etti:



"Çünkü anayasada 18 madde olsa bile hacmi küçük mahiyeti büyük böyle bir değişikliği milletimizin onayına sunmamız lazımdı. Biz, 'Söz de karar da milletindir' anlayışını yüreklerine sindirmiş, aziz milletimize güvenen, sırtını milletine dayayan bir partiyiz. Bu nedenle milletimize daha başında gideceğimizi ifade ettik. Komisyonda tartıştık, görüştük. Daha Meclis Genel Kurulunda bütün milletvekillerimizin iştirakiyle günlerce gece gündüz çalıştık. Fiziki saldırılar da bazı arkadaşlarımızın burnunu kırdılar, bazı arkadaşlarımızın ayaklarını ısırdılar. Arkadaşlarımız tetanoz aşısı yaptırdı. Kürsüyü kırdılar, kürsüye kendilerini kelepçelediler ama sizin seçtiğiniz milletvekilleri Mecliste gereğini yaptı. Bu anayasa değişikliğini 16 Nisan'da sizin takdirinize sunacak hale getirdik."



Reşat Petek, 16 Nisan'da "Evet" oylarının zirve yapması için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.



"Karar da söz de milletindir"



AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise halk oylaması çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ve vatandaşları bilgilendirme çalıştıklarını söyledi.



Halk oylamasının bir siyasi partinin ve şahısların oylanacağı seçim olmadığını dile getiren Özçelik, "Kullanacağınız 'Evet' oylarıyla biz ülkemizi, aşımızı, işimizi, kazancımızı büyütmek istiyoruz. Karar da söz de milletindir. Biz milletimizin sağduyusuna ve inancına inanıyoruz." dedi.



AK Parti İl Başkanı Süleyman Faki de bu kutlu yürüyüşün geçmişten bugüne devam eden yolculuğun bir eseri olduğunu ve bu kutlu yürüyüşü 16 Nisan'da hep birlikte "Evet" diyerek taçlandıracaklarını ifade etti.



Burdur TÜGVA Başkanı Can Özkaya ise bu ülkenin gerçek sahipleri arasından çıkacak milli liderle sonuna kadar yürümek için "Evet" dediklerini belirtti.



Konuşmaların ardından mehter takımının konseriyle etkinlik sona erdi.