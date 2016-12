Tügik Genel Başkanı Güral Açıklaması

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, Türkiye'de devam eden ekonomik seferberlik noktasında yatırım ve istihdam çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine üyelerimizle 26 milyon doları bozdurarak Türkiye ekonomisine bir parça da olsa değer katmaya çalıştık." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde TÜGİK heyetini kabul etti.



Güral, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ekonomisini geliştirdikçe içeriden ve dışarıdan bir takım engellerle karşılaştığına dikkati çekerek, özellikle terörle mücadele konusunda hükümetin, askerin, polisin sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı.



Karşılaşılan her kötü olayın, ulusun, iş dünyasının fazla kenetlenmesine vesile olduğuna değinen Güral, bugünkü toplantının bunun en güzel göstergesi olduğunu söyledi.



Güral, Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) baş olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede hükümeti sonuna kadar desteklediklerini ve iş dünyası olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.



Türkiye'de devam eden ekonomik seferberlik noktasında da yatırımlara ve istihdam çalışmalarına her zaman olduğundan daha fazla önem verdiklerinin altını çizen Güral, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine üyelerimizle 26 milyon doları bozdurarak Türkiye ekonomisine bir parça da olsa değer katmaya çalıştık. Tüm iş dünyası temsilcilerimiz o gün itibarıyla yurt içinde yapmış oldukları ticarette döviz kullanmama kararı aldı. Milli paramıza sahip çıkmak adına bu hassasiyeti gösteriyoruz. Yerli malı kullanımının sağlanması ve özendirilmesi konusunda da ülkemizde üretilen en iyi ürünleri kullanmak üzere kendimize bir yol belirledik." diye konuştu.



"Kriz kelimesini lügatimizden çıkardık"



15 Temmuz hain darbe gecesinde milletin tankların önüne yatarak yurdu teslim etmemek adına her türlü fedakarlığı gösterdiğini anımsatan Güral, şu değerlendirmeyi yaptı:



"O gece hainlerin amacına ulaştırmadan ülkemizin olması gereken yerde kalmasını sağladık. O gün vatandaşımız nasıl ülkemizi teslim etmediyse, biz de iş dünyası olarak daha fazla yatırım yapmaya, daha fazla istihdam sağlamaya, daha fazla katma değer oluşturmaya kendimizi görevli biliyoruz. Bu anlamda yatırımlarımızı ertelemiyor, hatta hızlandırıyoruz.Ülkemizde kriz var diyorlar. Dünyada devam eden en büyük 10 projenin 3 tanesi ülkemizde. Yüzde 30 yapar. 2016'ya dev projeler damga vurdu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyol Projesi hayata geçti. Milli Göktürk uydumuzu uzaya gönderdik. Avrasya Tüneli kıtaları birleştirdi. Ilgaz Tüneli açıldı. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul projeleri 2017'de start alacak. Ülkemizde kriz olsa bu projeleri yapabilir miydik? Ülkemizde olan şey, algı yönetiminden başka bir şey değildir. Kriz kelimesini biz lügatimizden çıkardık. Şikayet etme lüksümüz yok. Daha fazla çalışmalı, daha fazla üretmeliyiz."



Erkan Güral, belirlenen asgari ücretin her iki tarafı da memnun edecek nitelikte olduğuna işaret ederek, "İşçi kardeşlerimizin iş dünyasına verecekleri destek, iş verenlerimizin işçi kardeşlerimize sağlayacağı istihdam ile bundan sonraki dönemde de yatırımlarımızı el ele vererek arttırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için açıklanacak teşvikleri büyük bir heyecanla beklediklerinin altını çizen Güral, iş dünyasındaki temsilcilerin bu bölgelerde daha fazla istihdam sağlamak için yatırım yapmak istediklerini kaydetti.



Güral, Başbakan Binali Yıldırım'a genç iş adamlarına verdiği değer dolayısıyla teşekkür etti.