Tuğçe'ye artık yollar da engel olamayacak

Bedensel engelli Tuğçe, yeni akülü arabasına kavuştu



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan ve yaptığı resimlerle adını duyaran 24 yaşındaki bedensel engelli Tuğçe Düz, bir iş adamı tarafından bağışlanan akülü arabasının sevincini yaşadı.

Daha önce, yaptığı resimlerle basında oldukça ilgi gören Tuğçe, akülü bir araba istemişti. Tuğçe'nin akülü arabası, Göral Çatak isimli iş adamı tarafından kendisine teslim edildi. Akülü arabasını alan Tuğçe, yağmura rağmen tur atmayı da ihmal etmedi. Sevinci gözlerinden okunan Tuğçe, artık başka bir kişinin daha desteğine ihtiyaç duymadan gezebilecek.

Yenikent Mahallesi Muhtarlığı'nda akülü arabayı Tuğçe'ye teslim eden iş adamı Göral Çatak, mutluluk duyduğunu belirtti. Tuğçe'nin güzel resimler yaptığını ve bunların kendisinin dikkatini çektiğini anlatan Çatak, "Muhtarımız Nezahat hanıma da teşekkür ederiz. Onların da teşvikiyle Tuğçe kızımıza bir akülü araba aldık. İnşallah hayırlara vesile olur. Atatürkçü olması daha çok ilgimi çekti. Ardından ben bu yola koyuldum. Arabasını getirdik ve teslim ettik. Bundan sonra inşallah mutlu mutlu gezer. Bizleri de hatırlar ve daha güzel Atatürk resimleri çizer" dedi.