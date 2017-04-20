Tuğçe'nin Katili Almanya'dan Sınır Dışı Edildi

Almanya'nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kızını korumak isterken, aldığı yumruk darbesiyle yaşamını yitiren Tuğçe Albayrak'ın katili bugün (Perşembe) Almanya'dan sınır dışı edildi. Tuğçe'ye yumruk atarak ölümüne neden olan Sırp genci Sanel M. (20), bu sabah Frankfurt havalimanından memleketi Sırbistan'a gönderildi.



Sınır dışı kararına itirazı görüşen Kassel Yüksek İdari Mahkemesi, 14 Mart'ta aldığı kararla Sanel M. hakkında verilen sınır dışı kararını onamıştı. Sanel M., toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 8 yıl süreyle Almanya'ya giremeyecek.



Darmstadt Mahkemesi, Sanel M.'yi ölümle sonuçlanan adam yaralama suçundan 2015 yılında üç yıl gençlik cezasına çarptırmıştı.



Üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak, Kasım 2014'te Offenbach kentinde tacize uğrayan iki genç kıza yardım etmek isterken, Sanel M.'nin yumruk darbesi ile başını yere vurmuştu. Günlerce komada kalan Tuğçe'yi hayata bağlayan makinelerin fişi, beyin ölümü gerçekleştiği için ailesinin kararıyla doğum gününde çekilmişti. - Dortmund