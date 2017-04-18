Tudor'dan Forma Alamayan Sabri Sarıoğlu, Ayhan Akman'la Dertleşti

Galatasaray'da Igor Tudor'un gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Sabri Sarıoğlu, eski takım arkadaşı, şimdiki hocası Ayhan Akman'la dertleşti.

KADROYA BİLE ALMADI

Tudor'un Ç.Rize karşında 11'de oynattıktan sonra kızağa çektiği, Gençlerbirliği karşısında da süre vermediği tecrübeli futbolcu, geçen hafta 18'e dahi alınmamıştı. Bu duruma isyan eden 32 yaşındaki futbolcu, yardımcı antrenöre kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

"SEMİH ORAYA ALIŞIK DEĞİL"

Başakşehir ile oynanan son maçta sağ bekte görev yapan Semih'in çok hata yapmasından üzüntü duyduğunu belirten Sabri, "Çocuk zaten alışık olmadığı bir bölgede oynatıldı" ifadesini kullandı.

Akman ise eski takım arkadaşına sakin kalmasını ve derbiye kadar çok çalışmasını söyledi.