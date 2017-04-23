Tudor'dan Derbide Sistem Değişikliği
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, son oynadıkları maça göre kadroda önemli değişiklikler yaptı.
Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.
Medipol Başakşehir maçında görevlendirdiği Aurelien Chedjou, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Josue Pesqueira ve Eren Derdiyok'u bu kez tercih etmeyen Tudor, derbide bu futbolcuların yerine Sabri Sarıoğlu, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'ye forma verdi.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yanı sıra Chedjou, Sinan Gümüş ve Luis Cavanda, maçın kadrosunda yer almadı.
Sneijder ilk 11'de
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, son iki maçta yedek soyundurduğu Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Sabri Sarıoğlu 6 maç sonra ilk 11'de
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.
Tudor sistemde değişikliğe gitti
Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta saha içi dizilişinde değişiklik yaptı.
Göreve geldiğinden beri genelde takımını 3-5-2 sistemi ile oynatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisinde farklı bir sistemle futbolcularını sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takım, önceki teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetiminde oynadığı 4-2-3-1 sistemi ile derbiye çıktı.
Kaleyi Fernando Muslera'nın koruduğu sarı-kırmızılı takımda savunma hattı Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Carole'den oluştu. Teknik direktör Tudor, ön libaroda Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan'ı görevlendirirken, kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Armindo Bruma forma giydi. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in sahaya çıktığı Galatasaray'da ileri uçta ise Lukas Podolski oynadı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Cenk Gönen, Linnes, Hakan Balta, Nigel de Jong, Rodrigues, Josue ve Eren Derdiyok oturdu. beinsports.com