Tü'de Değişim Programı Öğrencilerine Veda Yemeği

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Mevlana Değişim Programı öğrencilerine veda yemeği düzenlendi.



TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ'de, Mevlana Değişim Programı çerçevesinde bir dönem eğitim gören öğrencilere Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu veda yemeği verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, TÜ'nün kapısının değişim programı öğrencilerine her zaman açık olduğunu belirtti.



Programa, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Mevlana Programı Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ile öğrenciler katıldı.