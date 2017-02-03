Ttk'da Üretim Arttı, Satış Düştü

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 2016 yılında kömür üretimi 2015'e göre artarken, satışta 133 bin 186 ton azalma oldu ve gelir düştü.



TTK Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk Müessese Müdürlükleri'nde yerin metrelerce altında üretilen taşkömürü, Zonguldak'ta kurulu bulunan Çatalağzı Termik Santrali'nin (ÇATES) yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarına satılıyor. 2015'te 948 bin 573 ton üretim yapılan kurumda 915 bin 931 ton satış gerçekleşti ve 201 milyon 283 bin lira gelir sağlandı. 2016'da ise üretim artarken, satış düştü. Geçen yıl 994 bin 714 ton üretim yapılan kurumda 782 bin 745 ton kömür satılarak 158 milyon 722 bin 584 lira gelir sağlandı.



YILDA 5 MİLYAR DOLARLIK KÖMÜR İTHALATI



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, satışın azalmasında ithal kömürlerin de etkisi olabileceğini fakat TTK'nın mevcut durumuyla özel şirket ve kurumların ihtiyacını karşılayamadığını söyledi. Yılda 30 milyon ton üzerinde kömür ithal edilerek 5 milyar doların ülkeden çıktığını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:



"Bizim burada 1 milyar 300 milyon ton kömürümüz var. Biz bu kömürü çıkarmak istiyoruz. Biz ne kadar üretebilirsek ithal kömürü azaltacağız. Paramız içeride kalacak. Doların yükselmesiyle ithal kömür fiyatları da arttı. Neredeyse bizim kömürümüzle aynı fiyata geldi. Devletin de bu konuda bir çalışması var. Biz umutla bekliyoruz. TTK'ya acil işçi alınması lazım. Geçen yıl bin 27 kişin kurumdan emekli oldu. İşçi sayısı 8 binin altına düştü. Bu yıl geçen yıldan daha fazla işçinin emekli olmasını bekliyoruz. Üretimi arttırmak için biran önce işçi alınması gerekiyor. TTK'da norm kadro 14 bin. Biz 8 binin altında işçi sayısıyla üretim yapmaya çalışıyoruz."



- Zonguldak