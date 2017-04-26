Tsk: 'Tunceli'nin Ovacık İlçesinde Teröristlere Ait Çok Sayıda Mühimmat ve Yaşam Malzemesi Ele...

TSK: "Tunceli'nin Ovacık ilçesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi"



TUNCELİ - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Jandarma Komutanlığı mülki sınırları içerisinde bulunan bölgelerde icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-203 Operasyonu" kapsamında, tespit edilen malzeme deposu ve sığınaklar içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Tunceli ili Ovacık ilçesi Jandarma Komutanlığı mülki sınırları içerisinde bulunan bölgelerde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Nisan 2017 tarihinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner ERDEN-203 Operasyonu" icra edilmiştir" denildi.

Operasyon kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen malzeme deposu ve sığınaklar içerisinde; 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Belçika piyade tüfeği, 1 adet M-1 piyade tüfeği, 1314 adet tüfek mühimmatı, 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Belçika piyade tüfeği şarjörü, 49 adet tabanca mühimmatı, 3 kg C-4 patlayıcı madde, 100 adet fünye, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 adet telsiz, 3 adet cep telefonu, 1 adet silah üstü gündüz dürbünü, 2 adet akü, 2 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet küçük tüp, miktarda gıda ve yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi. (OED-GD)