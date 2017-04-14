Tsk: "Son 1 Haftada 29 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir haftada icra edilen operasyonlarda aralarında turuncu listede bulunan Güroymak sözde sorumlusu, GAP sözde sorumlu yardımcısı, Savur sözde sorumlusu ve gri listede bulunan 2 terörist olmak üzere toplam 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, 7-13 Nisan tarihleri arasında teröristle mücadele kapsamında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgelerdeki operasyonların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Şırnak Beytüşşebap-Akçay, Hakkari Yüksekova, Siirt Eruh, Diyarbakır Lice, Batman Gercüş-Sason, Bitlis Hizan ve Muş Malazgirt bölgelerinde icra edilen operasyonlarda aralarında turuncu listede bulunan Güroymak sözde sorumlusu, GAP sözde sorumlu yardımcısı, Savur sözde sorumlusu ve gri listede bulunan 2 terörist olmak üzere toplam 29 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonlarda 9 roketatar, 54 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 21 tabanca ele geçirildiği, 63 EYP tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Ayrıca bin 740 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği, teröristler tarafından kullanılan 44 sığınak, barınak ve mağara bulunarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 3 bin 213 kilogram toz esrar, 975 kilogram kubar esrar ve 41 bin 52 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 857 kişinin yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda bir askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.



Bu hafta özellikle Şırnak Beytüşşebap-Akçay, Hakkari Yüksekova, Siirt Eruh, Diyarbakır Lice, Batman Gercüş-Sason, Bitlis Hizan ve Muş Malazgirt bölgelerinde yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiği, tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği belirtildi. Bu sayede bölücü terör örgütünün yaz yapılanmasının ve planladıkları hain emellerin önüne geçildiği bildirildi. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellendiği ve bu sayede hafta içinde 3 bin 857 kişinin yakalandığı, çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz yıl içerisinde teröristle mücadelede kazandığı tempoyu 2017 yılında da muhafaza etmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdürmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir" denildi.



Açıklamada, Suriye kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı da belirtildi. - ANKARA