TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rus savaş uçakları Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde belirlenen hedefleri vurdu.
TSK'dan Yapılan Bilgilendirmeye Göre, Terör Örgütü Deaş'la Mücadele Kapsamında Türkiye ve Rusya...
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rus savaş uçakları Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde belirlenen hedefleri vurdu.
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