Amanos Dağları'na Hava Harekatı! 6 Hedef İmha Edildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Amanos Dağları'nda terör hedeflerini bombaladı.

6 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINIP İMHA EDİLDİ

Bu sabah 05.05-05.50 saatleri arasında Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'ndaki Kuşlucak Tepe mevkiine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının barınak, sığınak ve mevzii olarak kullandıkları değerlendirilen 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

AV TÜFEKLERİ VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

TSK'dan yapılan diğer bir açıklamada, Hakkari Şemdinli'de arazi araması icra eden güvenlik güçleri tarafından 15 av tüfeği ve 17 bin 500 av tüfeği fişeği ele geçirildiği belirtildi. Türkiye genelinde icra edilen operasyonlarda 38 işbirlikçinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, bu operasyonlarda iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet tabanca, dört adet av tüfeği, çok miktarda mühimmat ve elektronik malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Hatay Dörtyol'da ise icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği kaydedildi.