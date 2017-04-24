Trump Uzayda En Uzun Süre Kalan Astronotu Kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda en uzun süre kalarak rekor kıran Dr. Peggy Whitson’ı arayarak tebrik etti.

Trump Uzayda En Uzun Süre Kalan Astronotu Kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda en uzun süre kalarak rekor kıran Dr. Peggy Whitson'ı arayarak tebrik etti. ABD Başkanı Donald Trump, bugün uzaydaki NASA astronotları Dr. Peggy Whitson ve Jack Fischer ile video konferansı yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Trump, görüşmede uzayda en uzun süre kalan NASA astronotu Dr. Peggy Whitson'ı başarısından ötürü kutladı. Trump, Dr. Whitson'ı Amerika adına tebrik ederek, "Kırılması inanılmaz bir rekor. Dünya bile tebrik eder" ifadelerini kullandı.

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