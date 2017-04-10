Trump'tan Mısır ve İsveç'e Taziye Telefonu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır ve İsveç'te yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile İsveç Başbakanı Stefan Lofven'i telefonla arayıp taziyelerini bildirdiği kaydedildi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Sisi ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.



Açıklamaya göre, İskenderiye ve Tanta'da kiliselere düzenlenen bombalı saldırılar sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınları başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileyen Trump, Sisi'ye "tüm Hıristiyanları ve Mısırlıları koruma konusunda" güvendiği vurgusunu yaptı.



İskenderiye ve Tanta'da dün düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, kiliselere düzenlenen terör saldırılarının ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.



Öte yandan Beyaz Saray, yazılı açıklamayla Trump ile İsveç Başbakanı Lofven arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini bildirdi.



Açıklamada, İsveç'te cuma günü yaşanan ve 4 kişinin ölümüne, 15 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısı dolayısıyla Trump'ın, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilediği kaydedildi. Ayrıca iki liderin, teröre karşı küresel mücadelede ABD ile İsveç arasında var olan iş birliğini daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.



Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde geçen cuma günü yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon bir mağazaya dalmış, 4 kişinin ölümüne, 15 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.