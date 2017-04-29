Trump'tan İlginç Açıklama: "Başkanlığın Daha Kolay Olacağını Sanıyordum"

2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak giren ve Hillary Clinton'u geçerek Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. devlet başkanı seçilen Donald Trump, Reuters'e verdiği özel röportajda oldukça ilginç ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Verdiği röportajda siyasi konularda ve Beyaz Saray'daki yaşantısı hakkında açıklamalarda bulunan Donald Trump, samimi açıklamalardan kaçınmayarak yaptığı açıklamalarda: "Önceki hayatımdan daha fazla iş var. Daha kolay olacağını sanıyordum" ifadelerine yer verdi.



Otomobilini kendisinin kullanmayı özlediğini belirten Trump, görevde 100 günü doldurmasının ardından verdiği diğer bir röportajda, bu açıklamalara benzer ifadeler kullanmış ve emlak milyarderliğinin tadını çıkarttığı yaşantısını özlediğini belirtmişti.



Önceki hayatında kendisine daha fazla vakit ayırdığını söyleyen Donald Trump, ABD başkanı olmadan önceki hayatında da "mahremiyeti' olmamasına alışkın olduğunu; ancak gizli servisin kendisini 24 saat boyunca izlemesine hala alışamadığını belirtti.