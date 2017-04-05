Trump, Steve Bannon'u Görevden Aldı
ABD Başkanı Donald Trump, başstratejist Steve Bannon'u ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump, başstratejist Steve Bannon'u ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli stratejist Steve Bannon'nın görevine son verdi. Bannon'ın Breitbart News'in başında olduğunu belirten Beyaz Saray sözcüsü, Bannon'a sadece Şubat ayında görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i gözlemlemek üzere MGK'da yer verildiğini kaydetti.
(İHA)
sponsored ads