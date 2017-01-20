Trump'ın Enerji Bakanı Adayı Perry Açıklaması

NEW ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Enerji Bakanı olarak aday gösterdiği Rick Perry, 2011 yılında ABD Enerji Bakanlığı'nı kapatmak istediğini söylediği için "pişman olduğunu" belirtti.



Perry, ABD Senatosu Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nde Amerikalı senatörlerinin sorularını yanıtladı.



Beş yıl önce Teksas Valisiyken 2012 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Perry, seçim kampanyası sırasında yaptığı bir konuşmada Enerji Bakanlığı'nın kapatılması gerektiğini savunmuştu.



Perry, geçmişteki açıklamalarının şu anki görüşlerini yansıtmadığını ifade ederek, "Enerji Bakanlığı ve önemli görevleri hakkında bilgilendirildikten sonra, Bakanlığın kapatılması teklifimden pişmanlık duyuyorum." dedi.



Geçmişte küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında da çarpıcı açıklamalar yapan Perry, Senato Komitesindeki konuşmasında bu konulardaki görüşünü de değiştirdi.



İklim değişikliğinin gerçekleşmeye başladığını ve küresel ısınmanın bir kısmının doğal olarak, bir kısmının da insan faaliyetleri nedeniyle oluştuğunu dile getiren Perry, ekonomik büyüme, istihdam ve düşük maliyetli enerji üretimi gibi konulardan taviz vermeden küresel ısınmaya çözüm bulmanın yollarının aranacağını kaydetti.



Perry, 2011 yılında yaptığı bir konuşmada, iklim değişikliğini araştıran bilim adamlarının bilimsel verileri değiştirerek kendi finansal kazançlarını düşündüklerini iddia etmişti.



Trump, Enerji Bakanı olarak aday gösterdiği Perry hakkında, Teksas valisi olduğu dönemde kendisinin enerji kaynaklarını ve altyapısını geliştirerek eyalette "uzun süreli bir büyüme ve refah dönemi" yarattığını belirterek yönetiminin "Amerika'yı enerji alanında bağımsız hale getirmek ve yeni refah artışı sağlamak için ülkenin geniş doğal kaynak varlığını en iyi şekilde değerlendireceğini" ifade etmişti.