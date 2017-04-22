Trende Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da jandarma ekiplerince trende yapılan aramada 28 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Güney Ekspresi ile Batman'dan Ankara'ya uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaşıldı.



Sivrice ilçesine bağlı Kürk Tren İstasyonu'nda durdurulan trende uyuşturucu arama köpeğinin de katılımıyla arama yapıldı.



Aramada 28 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.