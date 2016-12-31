Trakya'da Kış

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/ Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul'un Silivri ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.



Kırklareli'nin Kofçaz, Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Kar kalınlıkları, Demirköy ilçesi Mahyatepe mevkisinde 90, Kofçaz ilçesinde 25, Vize ilçesinde ise 20 santimetreye yükseldi.



Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda trafikte aksama olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 15 santimetreye yükseldiği bu bölgede bazı araçlar yolda kaldı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının etkisini artırdığını söyledi.



Ulaşıma kapanan köy yolu sayısının 37'ye çıktığını belirten Eser, tüm ekiplerin gece gündüz demeden karla mücadele ettiğini vurguladı.



Tekirdağ



Tekirdağ'da ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muratlı ilçesinde 16, Şarköy ilçesinde 18, Süleymanpaşa ilçesinde 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Şarköy-Malkara karayolu ile Tekirdağ'ı Hayrabolu, Malkara ve Muratlı'ya bağlayan karayollarında ulaşım zaman zaman duruyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 18. Şube Şefliği ekipleri, kısmen kapanan bu yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.



Yoğun kar yağışı yüzünden Saray ilçesinde 9, Şarköy ilçesinde 10 kırsal mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Silivri



Yoğun kar yağışı, Silivri'nin özellikle kırsal mahallerinde etkisini hissettiriyor.



Fenerköy Mahallesi'nde tipiye dönüşen yağış, araç sürücülerinin trafikte ilerlemesini güçleştiriyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece civarında seyrettiği ilçede rüzgar da etkili oluyor.



D 100 karayolu ile TEM otoyolunda kar yağışı ve tipiden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.