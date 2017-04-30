Trafik Kazası Yatağa Bağladı, Hayatı Karardı

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu yatalak kalan 23 yaşındaki Şerif Timur, tedavi olmak istiyor.



Silopi'de yaşayan 23 yaşındaki Şerif Timur, 8 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak, bacağına 2 platin takıldı. Evlendikten bir ay sonra geçirdiği trafik kazasının ardından çalıştığı pastanedeki işine de dönemeyen Şerif Timur, tedavi masrafları ve ev kirasını da ödeyememeye başladı. Şerif Timur, önümüzdeki hafta ameliyat için Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyeceğini söyledi. Yetkililerden kendisine yardım edilmesini isteyen Timur, "Sağ ayağımda ağır kırıklar oluştu. Kırıkların iyileşmesi için ikinci bir ameliyat olmam gerekiyor. Engelli olduğum için yataktan kalkamıyorum. Herhangi bir gelir kaynağm yok. 8 aylık sürede Silopi Kaymakamlığı tarafından bana yardım yapıldı. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum" dedi.



Şerif Timur'u evinde ziyaret eden Silopi Engelliler Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer, talihsiz gencin evlendikten kısa bir süre sonra geçirdiği kaza sonrası 8 aydır yatalak olduğunu belirterek, yetkililerin yardım etmesini istedi.



- Silopişırnak