Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda İstanbul istikametine giden Sadettin Çakoğlu'nun kullandığı 74 DG 373 plakalı hafif ticari araç, Uzuntarla mevkisindeki trafik ışıklarında Seyfi Eser idaresindeki 54 BF 681 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, Çakoğlu'nun aracında bulunan 4 kişi ile Eser'in kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yolun her iki istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.